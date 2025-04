OpTic Gaming durchbricht seine Durststrecke bei der Halo Championship Series beim Arlington Major

HQ

Es waren ein paar herausfordernde Jahre für OpTic Gaming in der Welt des kompetitiven Halo eSports, denn obwohl das Team durchweg eine der leistungsstärksten Organisationen in der Halo Championship Series ist, leidet es seit fast zwei Jahren unter einer ernsthaften Trophäen-Dürre. Diese Dürre war so grausam, dass das Team bei den letzten beiden World Championships Zweiter wurde (nachdem sie das Spiel davor gewonnen hatten), aber zum Glück für OpTic und seine Fans ist sie jetzt vorbei.

OpTic wurde beim HCS Arlington Major für 2025 zum Sieger gekürt. Das Team schaffte es, im großen Finale einen Sieg über Shopify Rebellion zu erringen und sich ein Preisgeld von 100.000 $ sowie die Trophäe und die direkte Einladung zur Dallas Open 's Pool Play Bühne zu sichern.

Zweifellos hofft OpTic auch, dass dieses Ergebnis das Siegel für das Team bricht und es ihnen ermöglicht, in der Saison 2025 weitere Events zu gewinnen und vielleicht sogar endlich in der für diesen Herbst geplanten World Championship über die Ziellinie zu kommen.