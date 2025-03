OpTic Gaming bringt Lunchbox als Halo-Coach zurück

HQ

OpTic Gaming hat beschlossen, auf eine frühere Wahl zurückzugreifen, da die Organisation nach dem Ausscheiden von Jason "Lunchbox" Brown aus dem Kader am Ende der Saison 2024 Halo Championship Series beschlossen hat, Lunchbox zurückzubringen, um ihre HCS-Abteilung wieder zu trainieren.

Dies wurde in einem Beitrag in den sozialen Medien bestätigt, in dem bekannt wurde, dass Lunchbox die Nachfolge des kürzlich verpflichteten Daniel "Tusk" Ruiz antritt, der nun nach einem sehr kurzen Einsatz ebenfalls aus dem Team entlassen wurde.

Wir werden das OpTic von Lunchbox an diesem Wochenende bei der Major 1 Qualifiers sehen, die am 22. und 23. März stattfindet.