Oppo Reno 15 Pro 5G

Bei Smartphone-Modellen bedeutet eine 'Pro'- oder 'Ultra'-Version meist, dass Sie ein größeres und besseres Handy im Vergleich zum normalen Modell erhalten. Im Fall der Oppo Reno 15-Serie ist das Oppo Reno 15 Pro jedoch tatsächlich viel kleiner als sein reguläres Pendant. Mit bescheidenen 6,32" ist dies ein Handy, das etwa so groß ist wie ein iPhone 17 oder ein Google Pixel 10a. Nur dass es diesmal nicht die günstigere Version eines Handys ist, sondern tatsächlich die hochwertigere. Wie ist das Oppo Reno 15 Pro im täglichen Gebrauch und könnte es für Leute interessant sein, die kleinere Handys mögen?

Mit 6,32" ist das Oppo Reno 15 Pro deutlich kleiner als die Handys, die ich in den letzten Jahren benutzt habe. Vor allem im Vergleich zu faltbaren Handys, die ich getestet habe. Mein erster Eindruck vom Handy drehte sich daher überwiegend um die Größe. Es ist sofort ersichtlich, dass der Reno 15 Pro sehr bequem und leicht zu halten ist, mit einem Gewicht von nur 187 Gramm. Ich habe auch festgestellt, dass es sehr einfach ist, sie einzu- und wieder aus der Tasche zu nehmen. Außerdem macht die geringe Größe es sehr einfach, das Telefon mit einer Hand zu bedienen, ohne dass ich den Daumen über den Bildschirm bewege oder weil das Gewicht es schwer anfühlen ließ.

Was das Aussehen angeht, passt die Kombination aus einer spaßigen, kompakten Größe, flachen metallischen Kanten und dem verspielten Aurora-Blau-Effekt auf der Rückseite einfach gut zusammen. Es gibt mir insgesamt einfach eine verspielte Ausstrahlung, und das gefällt mir. Außerdem ragt das Kameramodul auf der Rückseite kaum hervor, was bedeutet, dass es sich leicht auf eine ebene Fläche legen lässt und das Handy gut in der Hand balanciert bleibt. Mit einer kleineren Größe kommt meist auch ein kleinerer Akku und eine geringere Akkulaufzeit, aber in diesem Fall nicht. Mit 6.200 mAh hat sich der Akku des Reno 15 Pro bei mir als durchschnittlich für etwa 1,5 Tage erwiesen. Zum Glück gibt es dort also keine Nachteile für das kleinere Handy.

Negativ ist mir aufgefallen, dass für mich persönlich die kleinere Größe in einer wichtigen Hinsicht ein Nachteil ist. Im Alltag tippe ich oft Wörter falsch ein, weil meine Finger zu groß sind, um die Tastatur des Handys richtig anzutippen. Ich habe versucht, Dinge wie Schriftgröße und Anzeigegröße zu ändern, aber das Problem der kleinen Tastatur blieb bestehen. Nach einer Weile wurde ich zunehmend frustriert, weil ich ständig Wörter in Messaging-Apps oder bei der Nutzung von KI-Apps neu tippen musste. Beim Anschauen von Inhalten oder Spielen spielt das kleinere Display eigentlich keine große Rolle, es ist nur das Tippen, das Problem ist. Wenn du größere Hände hast, solltest du dir dessen bewusst sein.

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Was die Nutzung des Reno 15 Pro zum Anschauen von Inhalten angeht, ist das Display selbst definitiv ein Highlight. Mit bis zu 1.800 Nits ist das Display unter allen Umständen sehr hell. Die Farben auf dem AMOLED-Display wirken tief und lebendig, und das Scrollen durch die Benutzeroberfläche ist flüssig mit einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz. Wie ich bereits erwähnt habe, nimmt der kleinere Bildschirm dem Erlebnis beim Filmen oder Serien wirklich nichts weg, und es spielt beim Spielen auch keine große Rolle. Der Reno 15 Pro bietet einfach ein großartiges visuelles Erlebnis mit einem Display auf Flaggschiff-Niveau.

Das MediaTek Dimensity 8450, das das Gerät antreibt, hat sich als schnell genug für so ziemlich jede von mir genutzte App erwiesen. In Kombination mit 12 GB RAM und 512 GB Datenspeicher in der getesteten Version läuft die Benutzeroberfläche, das Durchstöbern der Bildergalerie und das Rendern von Videos reibungslos. Nebenbei bemerkt verfügt Oppos Bildergalerie-App jetzt auch über einen integrierten Videoeditor, mit dem man ein oder mehrere Videos auswählen und schnell bearbeiten kann. Du kannst die üblichen Dinge wie Kürzen, Texthinzufügen, Überblendungen und Musik machen, aber aktuell kann KI keine schnelle Bearbeitung für dich vornehmen. In jedem Fall wird die CPU-Leistung für durchschnittliche Nutzer, einschließlich Mobile-Gamer, mehr als ausreichend sein. Mein aktueller Favorit, Brawl Stars, lädt zum Beispiel innerhalb von etwa vier Sekunden.

Die Kameraqualität der Reno 15 Pro ist definitiv ein großer Fortschritt gegenüber der regulären Oppo Reno 14, die ich letztes Jahr getestet habe. Der wichtigste Grund, die Pro-Version der regulären Reno 15 oder einer älteren 14 vorzuziehen, ist die Hinzufügung einer sehr leistungsfähigen Teleobjektivkamera. Obwohl die Reno-Serie mittlere Geräte sind, ist dies das erste Reno, bei dem ich finde, dass die Kameras fast das gleiche Erlebnis wie ein echtes Flaggschiff bieten. Der Hauptsensor mit 200 Megapixeln macht großartige Tageslichtaufnahmen und kann sich nachts sogar behaupten – etwas, das man vom Ultraweitwinkelsensor nicht sagen kann. Ich habe die Ultraweitwinkelkamera kaum benutzt, da der Qualitätsabfall einfach zu groß ist.

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Ich bin begeistert von der 50-MP-Teleobjektivkamera mit 3,5-fachem optischem Zoom. Ich habe mich daran gewöhnt, eine Teleobjektivkamera auf Premium-Handys zu haben, und das ist das, was ich am meisten vermisse, wenn ich Midrangers ausprobiere, die keine haben. Bei der Oppo Reno 15 Pro ist die Teleobjektivkamera in der Lage, beeindruckende Nahaufnahmen und Porträts von Menschen zu machen. Auch beim Fotografieren in der Natur oder von Gebäuden hilft es wirklich, kreativer zu fotografieren und fügt einer Komposition eine interessante Komposition hinzu. Der Nachteil, dass sie auf echten Flaggschiffen hinter Telekameras zurückbleibt, ist, dass sich bewegende Motive ziemlich schwer klar einzufangen sind. Viele der Male, wenn ich die Teleobjektivkamera benutzt habe, hatten die Menschen auf dem Bild verschwommene Bewegungen. Außerdem führt ein Zoomen über den optischen 3,5-fachen Zoom hinaus sofort zu einer Qualitätsverschlechterung mit zunehmender KI-Manipulation, die die Situation oft nur verschlimmert.

Wie bei anderen Oppo- (und OnePlus-) Handys gibt es ein deutliches Maß an KI-Nachbearbeitung bei den aufgenommenen Bildern. Wenn Sie ein Foto machen, wirkt die erste Vorschau oft unscharf und langweilig, aber sie wird innerhalb von zwei oder drei Sekunden zu einem brauchbaren Foto poliert. Die Nachbearbeitung fügt den Rändern intelligent Schärfe hinzu, hebt Hauttöne hervor und sorgt insgesamt für ein sauberes Bild. Was Video angeht, schneidet auch der Reno 15 Pro gut ab, was wiederum durch die Möglichkeit des optischen Zooms sehr unterstützt wird. Alle Kameras können in 4K bis zu 60fps fotografieren, einschließlich der Selfie-Kamera. Da es IP68/IP69 wasserdicht ist, gibt es sogar einen praktischen dedizierten Modus für Unterwasservideoaufnahmen.

Die 50-Megapixel-Selfie-Kamera ist tatsächlich ein weiteres Kamera-Highlight des Oppo Reno 15 Pro, was bei Mittelklasse-Handys selten der Fall ist. Der Grund dafür ist die Kombination aus Autofokus und einem besonders weiten Sichtfeld. Mit bis zu 100 Grad Breite konnte ich Selfies und Videos machen, die viel mehr von meiner Umgebung zeigen und mehr Menschen ins Bild einbeziehen. Auch wenn die Bildqualität nicht so gut ist wie beim Hauptsensor, konnte ich viele wunderschöne Urlaubsfotos machen, die atemberaubende Ansichten mit Selfies von mir und anderen kombinieren. Bei anderen Handys wären die Leute entweder nur teilweise im Bild zu sehen oder sie wirken deformiert, weil sich das Bild an den Rändern dehnt.

Insgesamt ist das Oppo Reno 15 Pro ein ziemlich überzeugendes Handy. Es gibt ein großartiges AMOLED-Display, überraschend gute Akkulaufzeit für ein kleineres Handy und Kameras, die erhebliche Upgrades erhalten haben. Die Hauptkamera und das 3,5-fache Zoom-Teleobjektiv bieten gute Qualität bei Fotos und Videos sowie kreative Freiheit. Es sollte jedoch vermieden werden, dass man mehr als den optischen Bereich hineinzoomt, da die KI-Verarbeitung dann alles stark durcheinanderbringt. Ich mag auch die Selfie-Kamera mit ihrem 100-Grad-Sichtfeld, das großartige Gruppen-Selfies und Fotos ermöglicht und mehr von der Umgebung zeigt. Leider ist die geringe Bildschirmgröße des Telefons mit 6,32" für mich persönlich ein Grund, das Reno 15 Pro nie zu kaufen, da es schwierig war, Nachrichten zu tippen und Apps mit der kleineren Bildschirmtastatur zu nutzen. Wenn du größere Hände hast oder aus anderen Gründen größere Displays bevorzugst, überspringe diese Pro-Version und suche dir ein größeres Handy, wie zum Beispiel das normale Reno 15. Wenn du jedoch tatsächlich kleinere Handys magst, sollte das Oppo Reno 15 Pro definitiv auf deiner Watchlist stehen.