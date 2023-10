Oppenheimer wird am 21. November physisch veröffentlicht

HQ

Oppenheimer, einer der größten Filme des Jahres 2023, erhält am 21. November eine Heimveröffentlichung auf 4K Ultra HD, Blu-ray, DVD und digital.

Diese physische Veröffentlichung soll mehr als drei Stunden Extras enthalten, die einen Blick hinter die Kulissen von Aspekten wie der Filmmusik, dem Drehbuch, dem Kostüm und dem Make-up des Films werfen. Es enthält auch einen 70-minütigen Film, der Aufnahmen hinter den Kulissen zeigt, und eine Podiumsdiskussion, bei der Christopher Nolan, der Autor Kai Bird und der Physiker Dr. Kip Thorne "über die faszinierende Wissenschaft und die Weltuntergangssorgen nachdenken, die Oppenheimer auf dem Bildschirm illustriert".

In unserer 9/10-Rezension von Oppenheimer sagten wir: "Das Geschichtenerzählen in Oppenheimer ist ebenso meisterhaft wie kraftvoll. Es ist eine unheilvolle und zeitgemäße Erinnerung an die zweischneidige Natur der Wissenschaft, wie nahe die Menschheit tatsächlich daran ist, sich selbst zu zerstören, und wie sich die Welt verändert hat - für immer. Nolan-Fans haben hier keinen Zweifel: Er hat es wieder getan."

