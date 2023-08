Oppenheimer übertrifft eine halbe Milliarde Dollar an den Kinokassen

HQ

Die Kinokassen stehen in letzter Zeit in Flammen. Meg 2: The Trench hatte ein ziemlich überraschend großes Eröffnungswochenende, Barbie durchbricht die Milliarden-Dollar-Schwelle und Christopher Nolans neuestes Werk, Oppenheimer, macht sich ebenfalls beeindruckend weiter.

Wie Box Office Mojo zeigt, hat Oppenheimer inzwischen die Schwelle von einer halben Milliarde geknackt und ist zum siebterfolgreichsten Film des Jahres 2023 aufgestiegen. Mit einem so deutlichen Anstieg am Wochenende wird es zweifellos nur ein paar Tage dauern, bis er das übertrifft, was The Little Mermaid in den Kinos erreicht hat, um der sechstgrößte Film des Jahres zu werden.

Was Tom Cruises neuestes Werk betrifft, Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One. Obwohl dieser Film an den Kinokassen nicht miserabel abgeschnitten hat, ist er jetzt hinter Oppenheimer zurückgefallen, obwohl er über eine Woche vor Nolans Film debütierte, und ist jetzt rund 6 Millionen US-Dollar von der Marke einer halben Milliarde selbst entfernt.