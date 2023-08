Oppenheimer ist nun der viertumsatzstärkste Film des Jahres 2023

HQ

Der Himmel scheint wirklich die Grenze für Barbie und Oppenheimer zu sein. Während Greta Gerwigs Film derzeit kurz davor steht, The Super Mario Bros. Movie vom Sockel des umsatzstärksten Films des Jahres 2023 zu stoßen, tuckert auch Christopher Nolans Epos stetig die Kinoleiter hinauf.

Nach einem weiteren beeindruckenden Wochenende ist Oppenheimer nun der viertumsatzstärkste Film des Jahres 2023, nachdem er Fast X übertroffen hat. Als nächstes steht Guardians of the Galaxy Vol. 3 auf der Liste, was rund 130 Millionen US-Dollar vor Oppenheimer liegt.

In Bezug auf Barbie liegt dieser Film rund 80 Millionen US-Dollar hinter Marios animiertem Leinwanddebüt.

Danke, Box Office Mojo.