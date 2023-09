Oppenheimer ist mittlerweile der drittgrößte Film des Jahres

HQ

Der Himmel scheint wirklich die Grenze für den Barbenheimer-Trend zu sein. Wie wir kürzlich berichteten, ist Barbie jetzt der größte Film des Jahres, nachdem er The Super Mario Bros. Movie entthront hat, nachdem er am Wochenende an den weltweiten Kinokassen 1,38 Milliarden US-Dollar überschritten hatte. Er ist zwar nicht so erfolgreich wie Greta Gerwigs lebendiger Film, aber Christopher Nolans Epos hat auch ein weiteres verschwenderisches Wochenende genossen und hat nun Guardians of the Galaxy Vol. 3 überholt und ist der drittgrößte Film des Jahres.

Oppenheimer hat jetzt mehr als 850 Millionen US-Dollar an den weltweiten Kinokassen eingespielt, was bedeutet, dass der Film, um in den Charts 2023 noch höher zu klettern, etwa weitere 500 Millionen US-Dollar verdienen muss, um den Mario-Streifen und Barbie zu sehen (obwohl letztere wahrscheinlich weiterhin Ticketverkäufe einstreichen wird, solange Oppenheimer es ist).

In Bezug auf neue Filme hat The Equalizer 3 relativ stark begonnen und es geschafft, an seinem Eröffnungswochenende knapp 70 Millionen US-Dollar an den Kinokassen einzuspielen, was ihn bereits zum 37. größten Film des Jahres macht und ihn vor The Boogeyman, 65, Knock at the Cabin, Asteroid City und schon mehr.