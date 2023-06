Oppenheimer ist 3 Stunden lang und offiziell Nolans längster Film

HQ

Christopher Nolans Oppenheimer ist einer der am meisten erwarteten Filme des Sommers. Oppenheimer feierte am 21. Juli Premiere, am selben Tag wie Greta Gerwigs Barbie, und hat uns von dem Moment an, als die ersten Bilder enthüllt wurden, süchtig gemacht.

Nun wurde bestätigt, dass Christopher Nolans Oppenheimer der bisher längste Film des Regisseurs ist. Mit genau 180 Minuten oder 3 Stunden ist es 11 Minuten länger als Interstellar und 15 Minuten länger als The Dark Knight Rises.

Bei einer so langen Laufzeit können wir uns vorstellen, dass Nolan viel in die Geschichte von Oppenheimer gepackt hat. Für Fans des Regisseurs ist dies wahrscheinlich ein Pluspunkt, da sie so viel wie möglich von Nolans Vision sehen wollen, aber für das allgemeine Publikum müssen wir sehen, ob 3 Stunden im Vergleich zu den anderen Filmen, die diesen Sommer herauskommen, zu lang sind.