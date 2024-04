Oppenheimer debütiert in Japan mit einem 2,5-Millionen-Dollar-Debüt

HQ

Mehr als acht Monate, nachdem Oppenheimer die Welt im Sturm erobert hat, hat es in Japan Premiere gefeiert.

Der Blockbuster spielte am Wochenende 2,5 Millionen Dollar in 343 Kinos ein. Das reichte aus, um den Film auf Platz drei der Kinocharts des Landes zu platzieren, hinter dem Horrorfilm Strange House und dem Zeichentrickfilm Haikyu!. Universal Pictures behauptet, dass dies der größte Start für einen Hollywood-Film im Jahr 2024 in Japan ist, noch vor Aquaman and the Lost Kingdom (1,6 Millionen US-Dollar) und Dune: Part Two (1,3 Millionen US-Dollar).

Mit diesen zusätzlichen Zahlen hat Oppenheimer nun 967 Millionen US-Dollar an den weltweiten Kinokassen eingespielt. Nur die Zeit wird zeigen, ob es in der Lage sein wird, die 1-Milliarde-Dollar-Marke zu überschreiten.

Danke, Abwechslung.