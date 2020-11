Operator Aruni verbarrikadiert Rainbow Six: Siege mit Laserwänden

Ubisoft hat am Abend einen neuen Operator für Rainbow Six: Siege bestätigt. Die Verteidigerin Apha "Aruni" Tawanroong wird mit einer ihrer bestechenden Techniken in einem kurzen Trailer präsentiert und dadurch wurden einige frühere Gerüchte bestätigt. Die taffe Frau kann eine Laserwand errichten, die großen Schaden verursacht, wenn sich jemand dazu entscheidet, hindurchzulaufen. Wie gewohnt ist die vollständige Enthüllung des spielbaren Charakters im Zuge des nächsten E-Sports-Turniers geplant - das ist in diesem Fall das "EU Mini Major"-Finale am Abend des 8. Novembers. Ob Aruni mit ihrer Prothese wirklich Wände durchbrechen kann, wird sicher auch bei dieser Gelegenheit geklärt werden.

