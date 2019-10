Operation Underground zum Tag der deutschen Einheit in Battlefield V verfügbar

Fans von Battlefield V dürfen sich über eine weitere Karte für den Mehrspielermodus freuen. Operation Underground basiert auf der beliebten Map Operation Metro aus Battlefield 3 und Battlefield 4, doch in diesem Ableger des Weltkriegs-Shooters wurde sie an den thematischen Kontext des Zweiten Weltkriegs angepasst und spielt deshalb in einer städtischen Umgebung hier in Deutschland. Die Karte wird in verschiedenen Spielmodi verfügbar sein, darunter Breakthrough, Conquest, Squad Conquest und Team Deathmatch. Den offiziellen Trailer zur Operation Underground findet ihr derweil auf Youtube.