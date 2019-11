Operation Shifting Tides für Rainbow Six: Siege detailliert

Ubisoft hat das Finale der Rainbow-Six-Pro-League in Tokoname, Japan, dafür genutzt, um die neuesten Inhalte von Rainbow Six: Siege vorzustellen. Shifting Tides ist der Titel der vierten und letzten Saison vom vierten Jahr des Shooters. Wir sehen die Angreiferin Kali aus Indien und den Verteidiger Wamai aus Kenia zusammen mit einer frisch überarbeiteten Themenpark-Karte.

Beide Operatoren trafen sich bei der sogenannten "Nighthaven Special Intervention Company", einer privaten Militärgruppe im Besitz von Kali. Sie hat ein CSRX 300-Scharfschützengewehr, das Barrikaden und Luken in einem Schuss durchbrechen kann. An ihrem Gewehr ist zudem ein Gadget angebracht worden, mit der sie alle zerbrechlichen Geräte auf beiden Seiten, sowie verstärkte Oberflächen zerstören kann. Wamai verfügt währenddessen über ein Mag-Net-Gerät, das feindliche Projektile angreift und sie an Ort und Stelle zur Detonation bringt - auch im Magazin ihrer Nutzer.

Im Themenpark wird die Schienenplattform entfernt, sodass der Ost- und Westteil enger zusammenliegen. Der Osten wurde stärker verändert, insbesondere das Erdgeschoss, und die Bombenplätze Gargoyle und Haunting Dining (die werden neuerdings Armory und Throne Room genannt). Der Gong-Raum wird zum Haupteingang und der Einlass zur Arcade-Sektion scheint blockiert zu sein. Zu den zusätzlichen Funktionen in dieser Saison gehört die Implementierung von Patronenpenetration bei Gliedmaßen - außerdem verändern sich die Preise einiger Operatoren. Auf den Testservern von Ubisoft ist Shifting Tides bereits in Aktion zu sehen.

