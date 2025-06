Operation Rising Lion: Israel benennt Iran-Operation nach uralter biblischer Prophezeiung

HQ

Die neuesten Nachrichten über Israel und den Iran . Israels jüngste Offensive gegen den Iran wurde offiziell als "Operation Rising Lion" bezeichnet, und wir wissen jetzt, dass dies ein Titel ist, der einer Passage in der hebräischen Bibel entnommen ist, die nationale Stärke und Sieg heraufbeschwört.



Der Ausdruck stammt aus Vers 23,24 des Buches Numeri in der Bibel: "Siehe, das Volk wird auferstehen wie ein großer Löwe und sich selbst emporheben wie ein junger Löwe; er wird sich nicht hinlegen, bis er von der Beute gegessen und das Blut der Erschlagenen getrunken hat."

Die Regierung veröffentlichte ein Bild einer Notiz, die der Premierminister an der Klagemauer platziert hatte und in der ein Vers zitiert wurde, in dem das Volk mit einem Löwen verglichen wurde, der sich zum Kampf erhebt. Die Symbolik scheint mit der strategischen Botschaft des Landes in einer Zeit erhöhter regionaler Spannungen übereinzustimmen.