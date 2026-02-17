Operation Highjump: The Fall of Berlin bestätigt Sammleredition

HQ

Operation Highjump: The Fall of Berlin ist ein spanischer Titel, der großartigen Arcade-Klassikern wie Metal Slug und Commandos Tribut zollt und gleichzeitig dem "Run and Gun"-Arcade-Genre eine moderne Note verleiht. Von endlosen seitlich scrollenden Levels bis hin zu Bosskämpfen im Vollbild, begleitet wie immer von riesigen Explosionen, mehreren Gegnern und endlosen Waffen für unsere Charaktere. Operation Highjump ist eines dieser Spiele, die jeder, der mit Arcade-Spielen aufgewachsen ist, sicher genießen wird. Dieser Titel enthält außerdem Alfonso Azpiris letztes Cover für Videospiele und Musik von Chris Huelsbeck (Turrican, The Great Giana Sisters, R-Type, Star Wars: Rebel Strike).

Für diejenigen, die nicht nur das Spiel, sondern auch viele zusätzliche Inhalte wollen, haben Mansion Games, die Entwickler und Tesura Games gerade eine Sammleredition des Spiels sowie eine physische Version für Nintendo Switch und PS5 angekündigt.

Den gesamten Inhalt der Sammleredition können Sie auf dem untenstehenden Bild sehen.

Und falls ihr immer noch Zweifel an diesem Titel habt, könnt ihr unser Interview mit den Entwicklern hier lesen, wo sie uns sagen, dass dieser Titel viel mehr ist als nur "laufen und töten".