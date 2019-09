Operation Dunkle Kluft für PS4-Spieler von Call of Duty: Black Ops 4 eingetroffen

Falls ihr Call of Duty: Black Ops 4 auf der PS4 spielt, könnt ihr seit dieser Woche auf den Inhalt "Dunkle Kluft" zugreifen. Das DLC schließt den Season-Pass inhaltlich ab und ist thematisch an Helden und Schurken angelehnt. Das Highlight ist das letzte Kapitel der Äther-Story aus dem Zombie-Modus Tag der Toten. Freunde von Blackout dürfen in einem zeitlich befristeten Heavy-Meta-Modus durch die angepasste Karte hüpfen, für den normalen Mehrspielermodus stehen ebenfalls zwei weitere Karten bereit.

