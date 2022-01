Open-World-Rollenspiel The Seven Deadly Sins: Origin für PC, Konsolen und Smartphones angekündigt

Die Anime- und Manga-Reihe The Seven Deadly Sins hat über die Jahre nur wenige Videospieladaptionen gesehen, obwohl die Vorlage eine große Fanbasis hat. Netmarble hat nun ein Open-World-Action-RPG namens The Seven Deadly Sins: Origin angekündigt, das auf dem ersten Blick überaus vielversprechend wirkt.

Das asiatische Unternehmen hat noch keinen Termin genannt, möchte diesen Titel allerdings auf Konsolen (nicht näher spezifiziert), PC und Mobiltelefonen veröffentlichen. Gematsu hat aus dem Bekanntmachungsschreiben herausgelesen, dass die Geschichte aus Sicht eines neuen Charakters heraus erlebt werden kann. Die bekannten Figuren werden nicht nur in den Kämpfen eine Rolle spielen, sondern auch mit der Welt interagieren können.

Es gibt einen ersten Videoeindruck zu The Seven Deadly Sins: Origin, in dem wir Meliodas und einige andere, bekannte Charaktere in einer offenen Welt sehen. Das Material erweckt einen dynamischen Eindruck, denn es fokussiert sich auf schnelle Bewegungen und Szenenwechsel. Scheinbar wird es zum Beispiel möglich sein, wie in Dragon Ball Z: Kakarot durch die Welt zu fliegen und wie in Horizon Forbidden West den Meeresboden zu erkunden. Das Erklimmen von Berggipfeln, wie es The Legend of Zelda: Breath of the Wild vormacht, darf dabei natürlich nicht fehlen.