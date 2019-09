Opening-Movie aus Minecraft Dungeons am Start

Minecraft bietet keine besprechenswerte Geschichte, doch das hat dem enormen Potential des Titels keinen Abbruch getan. Minecraft Dungeons ist im gleichen Universum angesiedelt und sehr stark von Diablo und ähnlichen Titeln inspiriert. Mojang möchte den Schwerpunkt in diesem Spiel also vom kreativen Gameplay des Originals auf die geschichtliche Komponente verlagern. In einem neuen Video zeigen sie uns schon jetzt die Eröffnungssequenz des Games, das in der zweiten Jahreshälfte von 2020 erwartet wird. Dank den Mitteln des Publishers Microsoft ist das Ergebnis eine hochwertige Mischung aus Mystery, Humor und Action, was die Hoffnungen auf das fertige Spiel anhebt. Wenn das Gameplay dem gerecht wird, können sich Minecraft-Fans im kommenden Jahr auf einiges freuen.

You watching Werben