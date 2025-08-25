Opening Night Live hatte 80% mehr Zuschauer als im letzten Jahr

HQ

Die deutsche Spielemesse Gamescom hat in diesem Jahr geschlossen, und wie es die Tradition vorschreibt, begann alles mit der Opening Night Live Show - produziert und moderiert von Geoff Keighley (der auch die The Game Awards macht). Jetzt ist er erleichtert, über Threads verkünden zu können, dass es auch in diesem Jahr wieder gut gelaufen ist... Wirklich gut, um genau zu sein.

Unter anderem schreibt er, dass Opening Night Live "im Vergleich zum Vorjahr um 80 Prozent auf 72 Millionen Aufrufe gestiegen ist", was sicherlich durch die Tatsache begünstigt wurde, dass wir heiße Titel wie Hollow Knight: Silksong, Resident Evil: Requiem und Lego Batman: Legacy of the Dark Knight zu sehen bekamen.

Natürlich haben wir hier bei Gamereactor alles überwacht, und wenn du alles nachholen möchtest, was passiert ist, Interviews ansehen und über die Spiele lesen möchtest, die wir getestet haben, kannst du alles hier finden.