Open-Beta-Test #2 für Guilty Gear: Strive angesetzt, Anji und I-No sind spielbar

You're watching Werben

Arc System Works wird kommenden Monat einen zweiten Beta-Test für Guilty Gear: Strive abhalten. Playstation-Spieler können vom 14. Mai (um 05:00 Uhr in der Nacht) bis zum 16. Mai um 16:59 Uhr auf die Server zugreifen. Ab dem 7. Mai um 11:00 Uhr könnt ihr mit dem Download der Spieldatei loslegen. Falls ihr den Client, der beim ersten Online-Test zum Einsatz kam, noch auf der Konsole habt, wird dieser automatisch aktualisiert.

Inhaltlich gibt es ein paar Änderungen, da die Entwickler bereits einiges an Feedback umgesetzt haben. Beispielsweise wurden Luftangriffe und sich wiederholende Attacken abgeschwächt, weil diese Taktiken zu effektiv waren. Zudem wurden Hitboxen angepasst, die Reichweite bestimmter Angriffsarten reduziert und Spieler können inzwischen direkt ein Rematch gegen einen würdigen Gegner angehen, falls beide Parteien dafür stimmen.

Die beiden Spielfiguren Anji und I-No sind diesmal ebenfalls spielbar, somit stehen euch insgesamt 15 Charaktere zur Auswahl. Arc System Works möchte in diesem Beta-Test aber vor allem ihren Rollback-Netcode auf die Probe stellen und deshalb werdet ihr entsprechende Informationen am oberen Bildschirmrand finden. Matches sind zwischen Playstation 4 und Playstation 5 möglich, PS Plus braucht ihr zum Spielen aber wohl nicht.

You're watching Werben

Quelle: Arc System Works (1), (2).