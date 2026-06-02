OpenAI wurde verklagt, weil es angeblich hilfreiche Informationen für Schultäter und andere Kriminelle bereitgestellt haben soll

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In einer recht überraschenden und wegweisenden Angelegenheit ist der Bundesstaat Florida offiziell der erste US-Bundesstaat, der rechtliche Schritte gegen den künstlichen Intelligenzriesen OpenAI einleitet, alles mit der Begründung, dass das Unternehmen Nutzer getäuscht und angeblich Kindern bei Selbstverletzungen geholfen und Schultätern sowie anderen Kriminellen Informationen gegeben habe.

Laut Sky News wurde die Klage vom Generalstaatsanwalt von Florida, James Uthmeier, eingereicht, der erklärte, dass "Menschen verletzt werden, Eltern getäuscht werden und sie dafür bezahlen müssen."

Die Klage verwendet aktuelle Beispiele wie die Schießerei an einer Universität in Tallahassee im Jahr 2025, bei der ChatGPT angeblich den Personen geholfen hat, die die Gewalttaten begangen haben. Uthmeier spricht über dieses Ereignis und nennt sogar OpenAI-CEO Sam Altman mit Folgendem: "OpenAI und Altman ignorierten interne und externe Sicherheitswarnungen, setzten Kinder einem großen Risiko aus und ließen ein gefährliches Produkt Millionen von Floridianern erreichen."

OpenAI versucht natürlich, sich zu verteidigen, indem es erklärt, dass "ChatGPT ein universelles Werkzeug ist, das täglich von Hunderten Millionen Menschen für legitime Zwecke genutzt wird", und fügt hinzu, dass es zwar an der Verbesserung seiner Sicherheitsmaßnahmen arbeitet, die Behauptungen, die Technologie werde genutzt, um "Gewalt sinnvoll zu ermöglichen", jedoch unzutreffend seien.

Diese Situation ist jedoch nur ein Teil des Drucks, dem die KI-Branche ausgesetzt ist, wobei die bekannte Menschenrechtsanwältin Erin Brockovich kürzlich ebenfalls gegen die explodierende Branche gerichtet hat.