OpenAI verliert weltweit ersten Prozess gegen KI-Diebstahl von Musik

Über die deutsche Tech-Kanzlei Vossius haben wir erfahren, dass das Landgericht München zugunsten der GEMA, Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte, dem deutschen Pendant zur RIAA in den USA, in einem Fall über neun Songs entschieden hat, die Gegenstand einer Urheberrechtsverletzung waren.

Der Kern des Falles ist ChatGPT, das auf Anfrage in der Lage war, den Refrain und die ersten beiden Strophen der fraglichen Songs zu reproduzieren.

Das Gericht entschied, dass die Art und Weise, wie LLMs (Large Language Models) auf einer grundlegenden Ebene funktionieren, als Vervielfältigung in Bezug auf das Urheberrecht innerhalb des rechtlichen Rahmens der europäischen InfoSoc-Richtlinie eingestuft werden kann. Das Gericht stellte auch fest, dass das von generativer KI verwendete Data Mining nach den bestehenden Vorschriften nicht ausgenommen ist, da generative KI die Daten, auf denen sie trainiert wurde, immer noch verwendet und manchmal sogar vollständig reproduziert.

Dies ist ein direkter Verstoß gegen die Richtlinie über den europäischen digitalen Binnenmarkt, die besagt, dass eine solche Nutzung eine Lizenz des ursprünglichen Urhebers erfordert. OpenAI argumentierte, dass die neueste Version, GPT5, über eingebaute Gegenmaßnahmen verfüge, um eine direkte Vervielfältigung zu verhindern, aber das Gericht wies darauf hin, dass die von ChatGPT bereitgestellte Ausgabe immer noch eine öffentliche Vervielfältigung darstelle und dass die Auswahl der Trainingsdaten eine entscheidende Rolle spiele.

Sowohl die RIAA in den USA als auch KODA in Dänemark sind derzeit in identische Klagen nicht nur gegen OpenAI, sondern auch gegen SUNO und ähnliche Dienste verwickelt, wobei die Gerichtstermine noch nicht offiziell sind.