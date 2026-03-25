OpenAI schaltet Video-Erstellungstool Sora ab, Disney zieht einen Milliarden-Dollar-Deal ab

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OpenAI, das Unternehmen hinter dem stets berühmten ChatGPT, stellt seine KI-Videoplattform Sora ein. Das Unternehmen kündigte erst gestern Abend das Ende von Sora an, dankte seiner Nutzerbasis für ihre Teilnahme und versicherte ihnen, dass es Pläne gibt, um das zu bewahren, was die Menschen mit Sora hergestellt haben.

Nach der Schließung von Sora wurde durch The Holllywood Reporter bekannt, dass Disney seine Investition von einer Milliarde Dollar bei OpenAI zurückzieht. Wenig überraschend stützte sich dieser Deal stark auf Sora, da das Modell die Erlaubnis erhalten hätte, Disney-Charaktere aus Star Wars, Marvel und anderen IPs zu verwenden. Wenn Sora jedoch dichtmacht, können wir verstehen, warum Disney keine Milliarde Dollar dafür ausgeben will.

Das bedeutet nicht, dass Disney bei der KI zurückzieht, noch bedeutet es ein Ende der KI-generierten Schleudervideos, die du in deinem Feed sehen wirst. Elon Musk hat bereits eine Erklärung abgegeben, in der er sagt, er werde "alles verdoppeln" und dass die nächste Veröffentlichung von Groks Videoplattform Imagine "episch" sein wird.

Wer also hofft, dass die KI-Blase jeden Tag platzt, mag sich freuen zu wissen, dass eine große Videoplattform sein Ende gefunden hat, aber wer noch nach Herzenslust Slurp erzeugen möchte, kann dies mühelos über andere Plattformen tun.