OpenAI kündigt KI-generierten Animationsfilm namens Critterz an

Los geht's, Leute. Das Gerede, dass Hollywood "tot" sei, wird von ein- oder zweiminütigen Clips auf Twitter in die Kinos gebracht, da OpenAI angekündigt hat, bei der Erstellung eines KI-generierten Films namens Critterz zu helfen.

Laut dem Wall Street Journal ist Critterz eine Chance für OpenAI zu beweisen, dass es seine Technologie nutzen kann, um Filme schneller und billiger zu machen als traditionelle Hollywood-Produktionen. Der Film soll in neun Monaten fertig gedreht werden und in Cannes debütieren. Das Drehbuch wurde von den Leuten hinter Paddington in Peru geschrieben, die Synchronsprecher werden gecastet, und das Einzige, was vollständig KI zu sein scheint, sind die visuellen Elemente, die aus der Kunst stammen werden, die in Chat GPT 5 und andere Bildmodelle eingespeist wird.

Wenn Kunst gestohlen wird, fragt man sich schon, ob dies eine weitere Büchse mit Copyright-Würmern für die Besitzer von KI-Modellen öffnen wird, aber wenn es sich als Hit erweist, sind wir sicher, dass weitere Filme wie Critterz auf uns zukommen werden. Mit einem Budget von nur 30 Millionen Dollar ist dieser Film zehnmal billiger als einige große Hollywood-Blockbuster, und doch müssen wir abwarten, ob die KI wirklich an einem Punkt ist, an dem sie einen überzeugenden Spielfilm schaffen kann.