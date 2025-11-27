OpenAI benötigt deutlich mehr Geld, um im Geschäft zu bleiben

HQ

OpenAI benötigt viel Strom für seinen Betrieb und hat sich derzeit verpflichtet, Server mit einer kombinierten Kapazität von 36 Gigawatt zu mieten, hauptsächlich von Microsoft und Amazon.

In einem aktuellen Bericht der Bank hat HSBC die Ökonomie dahinter genauer betrachtet – die Financial Times hat gelesen und ist zu einigen interessanten Schlussfolgerungen gekommen.

OpenAI hat sich verpflichtet, 1,8 Billionen USD auszugeben, was zu einem jährlichen Rechnungswert von 620 Milliarden USD führt, obwohl die Analyse vorhersagt, dass OpenAI nur ein Drittel der ihnen zur Verfügung stehenden Energie nutzen kann.

Die Probleme treten auf, obwohl HSBC ein extremes Best-Case-Szenario nutzt, unter dem 44 % der gesamten Weltbevölkerung ihr Produkt nutzen – allerdings ohne China, das eine Nutzerbasis von 3 Milliarden Menschen bietet, also fast viermal so viele Nutzer heute – in fünf Jahren, und 10 % Abonnements haben, doppelt so viele wie aktuell, und nicht zuletzt, Profitieren von 2 % bei digitaler Werbung, derzeit nahe an 0 %.

Dieser sehr positive Einkommensansatz kommt immer noch nicht annähernd an die Gewinnkosten, mit einer Prognose von fast 18 Milliarden Dollar im Jahr 2030.

Damit bleibt das Fundraising in gigantischem Maßstab als einzige gangbare Möglichkeit, über Wasser zu bleiben – und das trotz der geschätzten KI-Einnahmen für Verbraucherverkäufe auf 129 Milliarden Dollar und 386 Milliarden Dollar von Unternehmen im Jahr 20230. Aber mit enormen Betriebskosten und xAI und Anthropic, die markante Anteile gewinnen, selbst wenn Google komplett aus den Berechnungen ausgeschlossen wird.

Das Wichtigste ist, dass die Servermietkosten von OpenAI in den nächsten fünf Jahren 792 Milliarden Dollar betragen und dann von 2030 bis 2033 auf 1,4 Billionen Dollar explodieren werden. Dies wird durch Prognosen von OpenAI bestätigt, die vor drei Wochen veröffentlicht wurden. Insgesamt fehlen mindestens 207 Milliarden Dollar in den Tabellentabellen, egal wie optimistisch ein Rahmen gemacht werden kann.

(Logo-Credit: OpenAI)