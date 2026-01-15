Opel implementiert neue adaptive Intelli-Lux HD Scheinwerfer im Astra

HQ

Auf dem Brüsseler Autosalon 2026 präsentierte Opel einige der neuen Merkmale, die in seinen neuen Automodellen implementiert werden. Der neue Opel Astra und der Opel Astra Sports Tourer verfügen über adaptive Intelli-Lux HD Scheinwerfer sowie eine Reflexschutz-LED-Technologie mit mehr als 5.000 Elementen, was Opels Engagement für Sicherheit unterstreicht. Diese Technologie, eine Weiterentwicklung des bekannten Intelli-Lux, der in früheren Opel-Modellen verfügbar war, verfügt über genau 51.200 Lichtelemente bzw. 25.600 pro Scheinwerfer, was eine bessere Lichtverteilung ermöglicht und störende sowie gefährliche Blendung verhindert.

Um es technischer zu machen: Laut wissenschaftlichen Studien können bei einer Geschwindigkeit von 80 km/h Objekte vor dem Fahrzeug zwischen 30 und 40 Metern früher erkannt werden als bei herkömmlichen Halogenscheinwerfern. Als Weiterentwicklung der bestehenden Technologie behält er alle automatischen Funktionen von Intelli-Light bei, einschließlich städtischer und ländlicher Fernlichter, Kurvenlichter und Schlechtwetterbeleuchtung, die alle verbessert wurden.

Als ob das nicht genug wäre, schützt die automatische Beleuchtungstechnik den Fahrer auch dank eines Verkehrsanzeigeerkennungssystems, das die Lichtstärke so verändert, dass die Reflexion von Verkehrsschildern den Fahrer nicht blendet. Außerdem ist die Einführung des "Touristenmodus" erwähnenswert, der die Beleuchtung auch für Länder anpassen kann, in denen sie links fahren. All dies ist in den bestehenden Systemen der Astra natürlich umgesetzt, sodass die berühmten "Opel Blitz" und "Opel Vizor", die hinten und vorne am Fahrzeug zu sehen sind, dauerhaft beleuchtet sind.

Natürlich werden Innovationen bei der Autobeleuchtung selten genug thematisiert oder betont, aber es ist zu schätzen, dass diese Fortschritte berücksichtigt werden, um Unfälle zu verhindern. Ist dir all diese Funktionen schon einmal aufgefallen?