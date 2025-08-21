Opel hat sein Vision GT Car für Gran Turismo 7 vorgestellt, und es sieht wild aus

HQ

Nach dem absolut verrückten Vision GT-Projekt Chevrolet Corvette CXR hat Opel Vauxhall nachgezogen und auf der Gamescom ihr kommendes Traumauto im Playstation-Spiel enthüllt. Das Gesamtdesign fühlt sich sehr nach dem alten Opel Manta 400 Rally Auto an und die gelben Akzente und das aggressive Styling sorgen für eine lustige Maschine, mit der man später in diesem Jahr Gran Turismo 7 herumschleudern kann. Das Auto wird über einen Elektromotor mit 800 PS und 800 Nm Drehmoment verfügen, Allradantrieb haben und in nur zwei Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen... Aber das ist natürlich alles Einbildung, oder "im Spiel".

Opel erklärt:

"Er bekräftigt das Engagement von Opel im Kleinwagensegment und kann in diesem Herbst von jedermann in einem der weltweit führenden Rennsimulatoren gefahren werden -Gran Turismo 7."