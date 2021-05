Onward-Entwickler Downpour Interactive gehört nun zu Facebook

You're watching Werben

Downpour Interactive, die Entwickler des Virtual-Reality-Titels Onward, wurden von Facebook übernommen. Sie unterstützen von nun an das Team Oculus Studios, wollen gleichzeitig eigene Titel erstellen und Onward weiter ausbauen. Der Shooter soll in Zukunft auf weiteren VR-Plattformen bereitstehen.

Laut dem Manager von Downpour, Dante Buckley, sei sein Team nun dazu in der Lage, "Onwards volle Vision mit enormer Unterstützung und Ressourcen [zu] verwirklichen. Das bedeutet ein besseres Spiel für all unsere Spieler auf allen Plattformen. Es gibt keine Änderungen in der Hierarchie oder in der Vision. Jeder bei Downpour arbeitet nach wie vor hart daran, um euch das bestmögliche Spiel zu liefern."

Facebook äußerte sich in einem eigenen Beitrag ähnlich zuversichtlich. Das Unternehmen wolle das Thema Virtuelle Realität in Zukunft weiter ausbauen, in externe Produktionen investieren und mehr Hardware bereitstellen. Sie "haben großartige und innovative Pläne für die nächsten Jahre", so Oculus Studios.