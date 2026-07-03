Ontos wurde auf 2027 verschoben; weitere Informationen zum Spiel sollen "in Kürze" folgen

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Eines der am meisten erwarteten Sci-Fi-Horror-Erlebnisse kommt vom Entwickler Frictional Games, dem Hersteller von Soma, der derzeit daran arbeitet, den Titel Ontos zu entwickeln. Seit der Enthüllung hat es die Aufmerksamkeit vieler Fans auf sich gezogen, und doch ist es schon eine Weile her, seit neue Informationen und Neuigkeiten über das Projekt bekannt wurden. Es stellt sich heraus, dass es einen Grund dafür gibt.

Obwohl der genaue Grund nicht näher genannt wird, auch wenn der äußerst volle Herbst-Launch-Kalender zweifellos eine Rolle spielte, wurde uns mitgeteilt, dass Ontos auf 2027 verschoben wird. Frictional Games bestätigt dies in einer Stellungnahme in den sozialen Medien, in der sie Folgendes erklären.

"Ontos ist unser bisher ambitioniertestes Spiel, sowohl in Bezug auf Größe und Umfang als auch in der Tiefe und Schicht unserer Geschichte und unseres Gameplays.

"Um diese Vision zu verwirklichen, haben wir beschlossen, die Veröffentlichung von Ontos auf 2027 zu verschieben.

"Wir freuen uns darauf, bald weitere Neuigkeiten über Ontos, unsere Charaktere und unsere Welt zu teilen."

Für mehr zu Ontos hatten wir kürzlich die Gelegenheit, mit Frictional Games in einem ausführlichen Interview zu sprechen, das ihr hier vollständig lesen könnt. Freust du dich immer noch auf Ontos?