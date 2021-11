Onslaught-Spielmodus aus Call of Duty: Black Ops Cold War ab morgen endlich auch auf Xbox und PC spielbar

HQ

Wenige Tage vor der Veröffentlichung von Call of Duty: Vanguard verliert ein Exklusivabkommen zwischen Sony und Activision endlich seine Gültigkeit. Call of Duty: Black Ops Cold War wurde letztes Jahr mit einem Spielmodus namens "Onslaught" veröffentlicht, den Spieler auf PC und Xbox-Konsolen bislang gar nicht zu Gesicht bekommen haben. Diese Form der kooperativen Zombiejagd war bislang ausschließlich auf Playstation-Formaten erhältlich, doch ab morgen steht sie allen Versionen von Call of Duty: Black Ops Cold War zur Verfügung.

Die Wellenabwehr findet nicht auf regulären Mehrspielerkarten statt und es gibt einige Modifikatoren, die der vollständigen Zombies-Spielerfahrung entnommen wurden. Relevant war dieser Modus nie und das wird er vermutlich auch nicht mehr, denn schon nächste Woche werden die meisten Fans auf das neue Call of Duty wechseln, das in diesem Jahr zum Glück von exklusiven Spielmodi für Playstation-Spieler verschont bleibt. Sony hat ihr Publikum stattdessen mit zusätzlichen, kosmetischen Gegenständen und XP-Boni ausgestattet.