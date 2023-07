HQ

Gelegentlich kriecht ein zufälliges Spiel aus dem Holz und wird dank der Welt der Influencer zu einer großen Sensation. In der Vergangenheit haben wir gesehen, dass dies bei Among Us und noch anspruchsvolleren Titeln wie Getting Over It with Bennett Foddy der Fall war, und es ist im Geiste des letzteren, dass wir einen weiteren äußerst beliebten Titel haben, der die Runde macht. Bekannt als Only Up!, habe ich beschlossen, die Herausforderung anzunehmen, die dieser seelenzermalmende Plattformer bietet, um zu sehen, wie er sich entwickelt.

Das Wichtigste zuerst: Dies ist kein Spiel mit einem massiven Produktionsbudget. Es ist an den Rändern sehr rau und sieht oft so aus, als würde es von Klebeband und Heftklammern zusammengehalten. Sie werden Bereiche finden, in denen Sie stecken bleiben können, fehlerhafte Situationen, seltsame Interaktionen und eine ganze Reihe anderer bizarrer Begegnungen, die Sie sofort daran erinnern werden, dass diesem Spiel der Schliff eines besser finanzierten Projekts und die Finesse eines erfahrenen Spieleentwicklers an der Spitze fehlt. Aber wenn dies gesagt ist, kommt man nicht zu Only Up, um die Leistung oder ihre raffinierte Natur zu schätzen, nein, sondern man kommt wegen der einzigartigen Herausforderung - und Only Up mangelt es wirklich nicht an diesen Gründen.

Die Idee ist denkbar einfach. Sie müssen die Spitze eines immer komplexeren und gefährlicheren Bauwerks erklimmen. Alles, worauf du dich wirklich verlassen kannst, ist eine Sprungmechanik, Sprinten und ein automatischer Mantel. Es gibt kein Hangeln oder Vorsprüngen, entweder du machst den Sprung oder du fällst, und wenn du fällst, gibt es normalerweise nichts, was dich davon abhält, zu fallen und zu fallen und zu fallen, bis du dich auf dem Boden wiederfindest und vor der Herausforderung stehst, bei Null anzufangen. Only Up hat keine Kontrollpunkte oder Orte, an denen man anhalten und nach einer Pause zurückkommen kann, man muss einfach die anstehende Aufgabe in einem Rutsch erledigen, und es ist ungefähr so aufregend, nervenaufreibend und frustrierend, wie das klingen mag.

Das Jump'n'Run ist nicht thematisch und gut zusammengestellt wie ein Tomb Raider oder ein Uncharted, es ist ruckelig und abschreckend von vornherein, weil SCKR Games hier keinen stetigen Plattformer anbieten will. Nein, es möchte, dass Sie jeden Moment auf der Kante Ihres Sitzes stehen und sich stressen und schwitzen, ob der Sprung vor Ihnen möglich ist oder ob Sie in eine Sackgasse navigiert sind. Dies ist ein weiterer wichtiger Aspekt von Only Up, da es für die meisten Plattformprobleme keine einzige richtige Antwort gibt. Du musst deinen eigenen Weg durch den Wahnsinn finden, und manchmal ist der Weg, den du wählst, weitaus komplexer als andere oder bietet einfach nicht die Lösung, die du dir wünschst.

Das Schöne an Only Up ist, wie es sich wie ein seltsamer Fiebertraum präsentiert. Die Stufen des Jump'n'Run-Kampfes haben jeweils ein Thema, sei es westlich, orientalisch, industriell, bergig, Weltraum, völlig unerklärliche Verrücktheit und mehr. Jede Stufe birgt auch ihre eigenen Geheimnisse, seien es Tricks, um sich schnell durch eine Stufe zu bewegen, oder stattdessen streichartige Effekte, die versuchen, Sie wieder an den Anfang zu schicken. In gewisser Weise fühlt es sich sehr nach Snakes &; Ladders an, wenn es um die Geheimnisse in Only Up geht, da einige von großem Nutzen sein werden und andere dich bestrafen, und das Aufregende daran ist, dass du nie wirklich wissen kannst, was du bekommst, bis du das Geheimnis aktivierst.

Only Up ist ein großartiges Beispiel für die Kreativität, die in den Tiefen von Steam liegt. Dies ist kein äußerst genialer Titel, der etwas tut, was wir noch nie zuvor gesehen haben. Es bietet einfach anspruchsvolles und kompliziertes Jump'n'Run in einer so rudimentären und gut durchdachten Weise, dass es sich von den anderen abhebt. Wenn du zu den Spielern gehörst, die Herausforderungen in Videospielen suchen, sei es anspruchsvolle Titel wie Getting Over It oder indem du es mit Soulsborne's auf dem schwierigstmöglichen Schwierigkeitsgrad aufnimmst, dann ist Only Up kein Spiel, das du verpassen solltest, da du hier viel zu lieben findest. Und zur gleichen Zeit, wenn Sie eher wie ich sind und im Allgemeinen Spiele bevorzugen, die Ihren Blutdruck nicht auf ein gefährliches Niveau ansteigen lassen, dann würde ich immer noch vorschlagen, Only Up auszuprobieren, nur um zu sehen, worum es bei der ganzen Aufregung geht. Es wird ohne Zweifel einen bleibenden Eindruck bei Ihnen hinterlassen, und das können viele moderne Spiele nicht bestätigen.

