Only Murders in the Building Stars verraten weitere Details zur vierten Staffel

In der vierten Staffel von Only Murders in the Building reist die Serie nach Hollywood, nach dem Tod von Charles Haden-Savage's (Steve Martin) Stuntdouble.

So kommt es, dass sowohl die Darsteller als auch die Crew von den Straßen New Yorks in die Stadt der Engel entführt wurden, und es scheint, als hätten sie die Erfahrung genossen.

Showrunner John Hoffman sagte: "Wir haben in dieser Staffel ein Opfer, das ein Hollywood-Stunt-Double ist, und wenn man das mit dem Erfolg dieses Podcasts verbindet, den unser Trio gemacht hat, fühlte es sich nicht wie ein allzu großer Sprung an, zu denken, dass Hollywood an ihre Tür klopfen könnte, um eine Adaption zu machen.

"Das alles fühlte sich wie ein guter Grund an, für einen Moment nach Hollywood zu kommen, aber nehmen Sie es direkt mit nach New York, denn wir sind eine definitive New Yorker Show, und das wird es immer sein."

Selena Gomez, der Mabel Mora spielt, sagte: "Wir haben eine großartige Besetzung und wir gehen nach Hollywood, es hat Spaß gemacht, hier für einen Wimpernschlag zu drehen."

Martin Short, der Oliver Putnam spielt, fügte hinzu: "Es hat so viel Spaß gemacht, hierher zu kommen, um zu fotografieren, wo ich aufgewachsen bin und hier so viele Jahre gelebt habe."

Die sechste Episode der Staffel war ein besonderer Favorit für Martin, da sie im Found-Footage-Stil mit unkonventionellen Kameras gedreht wurde.

Er sagte: "Es hat wirklich Spaß gemacht, weil es echte Mini-Kameras, iPhones und versteckte Kameras waren - und es hat wirklich Spaß gemacht, denn wenn man es einmal hat, hat man es.

"Je schlampiger es ist, desto besser, was zu Martys Darstellungsstil passt - nein, wir hatten eine gute Zeit beim Drehen dieser Szenen."

Hoffman hinzugefügt: "Episode sechs ist unsere Art von experimentellerem Sprung, den wir gemacht haben, der im Grunde aus einer Staffel entstand, in der es um alle Arten von Filmen und Filmen und deren Aktivitäten ging.

"Filme gibt es erst seit etwas mehr als hundert Jahren, also dachte ich, lasst uns mit einer Episode experimentieren, die komplett von Kameras gezeigt wird, und mal sehen, wie sich das anfühlt."

Michael Cyril Creighton, dessen Rolle der Figur Howard Morris ' im Laufe der Serie gewachsen ist, sagte: "In einer Szene bin ich tatsächlich der Kameramann, und es gibt ein paar Szenen, in denen die Kamera auf mich gerichtet ist und ich sie umdrehe, aber die meiste Zeit war es ein Tanz mit einem unserer unglaublichen Kameraleute, Dan.

"Wir haben jede Szene auf drei oder vier verschiedene Arten gedreht, und es war verrückt, ich hatte keine Ahnung, wie sie es hinbekommen würden, und als ich es dann sah, war ich erstaunt. Die Vision des Regisseurs, der Redakteure, der Autoren, sie wurde auf eine wirklich gute Art und Weise zum Leben erweckt."

Diesen Enthusiasmus von denen auf dem Bildschirm und hinter den Kulissen zu hören, ist sicherlich gut für die vierte Staffel von Only Murders in the Building, die sehr bald am 27. August und dann wöchentlich veröffentlicht wird (danke, THR).