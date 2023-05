Only Murders in the Building Staffel 3 bekommt Premierentermin

HQ

Only Murders in the Building Staffel 3 soll am 8. August auf Hulu Premiere haben. Für diejenigen, die keinen Zugang zu Hulu haben, ist es wahrscheinlich, dass die Show zu einem ähnlichen, wenn nicht sogar zum gleichen Zeitpunkt zu einem anderen Streaming-Dienst kommt. In Großbritannien zum Beispiel müssen wir für die Show zu Disney+ springen.

Only Murders in the Building mit Martin Short, Selena Gomez und Steve Martin in den Hauptrollen folgt einer Gruppe von drei New Yorkern, die alle im selben Wohnhaus leben und einen True-Crime-Podcast starten.

Bald geht ihre Besessenheit von True Crime ein bisschen weit, da sie in echte Kriminalfälle verwickelt werden. Am Ende von Staffel 2 ereignete sich ein weiterer Todesfall direkt vor ihren Augen, und so ist es wahrscheinlich, dass wir in Staffel 3 darauf eingehen werden.

Danke, Deadline.