Only Murders in the Building kehrt im September für Saison 5 zurück

Wenn man neben Slow Horses die effizientesten und effektivsten Fernsehserien auswählen müsste, die produziert werden, müssten Only Murders in the Building den Schnitt machen. Seit dem Debüt im Jahr 2021 haben wir jedes Jahr eine Staffel im Fernsehen, die sich jeweils über 10 lange Episoden erstreckt und von denen die meisten von hoher Qualität sind. Es ist eine wirklich bewundernswerte Leistung der Besetzung, des Produktionsteams und der Schöpfer.

Und das Beste daran ist, dass sich dieser Amoklauf auch 2025 fortsetzen wird, denn am 9. September kehrt die Serie für ihre fünfte Episodenrunde zurück, die alle auf Hulu/Disney+ Premiere haben, abhängig von der dominierenden Streaming-Plattform in Ihrer Region.

Wir haben im Moment noch keine Details zur Handlung, aber wir wissen, dass die geliebte Kernbesetzung Selena Gomez, Martin Short und Steve Martin alle zurückkommen wird, um einige Cold Cases zu lösen und ihre Podcast-Zahlen aufzupumpen.

Freuen Sie sich auf mehr Only Murders in the Building ?