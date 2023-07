Only Murders in the Building In Staffel 3 ist Meryl Streep eine Hauptverdächtige

Only Murders in the Building Staffel 3 hat gerade ihren Trailer veröffentlicht, der uns einen Blick auf die Krimiserie mit Selena Gomez, Steve Martin und Martin Short gibt.

Shorts Charakter hat es endlich geschafft, seine Karriere mit seiner ersten Bühnenshow seit langer Zeit wieder in Gang zu bringen, nur um Paul Rudd am Eröffnungsabend zu töten. Da die Verdächtigen die anderen Personen in der Show sind, liegt es an unseren Lieblings-Podcast-Moderatoren, herauszufinden, wer es wieder einmal getan hat.

Neben Rudds Auftritt wird in dieser Staffel auch Meryl Streep zu sehen sein, so dass man mit Sicherheit sagen kann, dass eine ziemlich gestapelte Besetzung kommt. Schaut euch den Trailer unten an und lasst uns wissen, ob ihr euch Only Murders in the Building Staffel 3 ansehen werdet, wenn sie nächsten Monat Premiere hat.