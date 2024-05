Only Murders in the Building goes Hollywood in Staffel 4

HQ

Only Murders in the Building bereitet sich auf Staffel 4 vor, und ausnahmsweise fragen wir uns nicht, warum nicht alle Darsteller einfach aus dem Wohnhaus ausziehen, in dem all diese Morde passieren, da sie nach Hollywood gehen.

Das Setup für Martin Short, Selena Gomez und Steve Martin, von New York an die Westküste zu reisen, besteht darin, dass ein Produzent eine Show aus ihrem Podcast machen möchte, in dem es um die Morde geht, die sie in ihrem Wohnhaus aufklären.

Wie üblich können Sie viele prominente Gastauftritte erwarten, darunter Auftritte von Melissa McCarthy, Zach Galifianakis, Eva Longoria und vielen mehr. Es wird am 27. August Premiere haben, und Sie können sich den Teaser unten ansehen: