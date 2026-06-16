Only Murders in the Building bringt eine Menge britisches Talent für die mit Stars gespickte UK-Staffel 6

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Nach fünf Staffeln mit Mordmysterien-Manie in New York City wird die Hauptgruppe in der kommenden sechsten Staffel von Only Murders in the Building eine Reise über den Atlantik unternehmen und versuchen, einen Fall im Vereinigten Königreich zu lösen. Während wir mit Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez in den kommenden Episoden rechnen können, wird die Besetzung aus vielen neuen Stars bestehen, von denen viele britische Ikonen sind.

Laut Deadline wurden für die nächste Saison zahlreiche Talente verpflichtet, darunter David Tennant, Nicola Coughlan, Jodie Whittaker, Jim Broadbent, Richard Ayoade, Adrian Lukis und Kathryn Hunter.

Die nächste Staffel befindet sich derzeit in der Produktion im Vereinigten Königreich, was bedeuten könnte, dass die Serie für ihr ziemlich typisches Herbst-Veröffentlichungsfenster zurückkehrt.