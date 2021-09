Online-Zwang bei Gran Turismo 7: Einzelspielerinhalte benötigen permanente Internetanbindung

HQ

Als GT Sport auf den Markt kam, wurde es als Online-Spiel beworben, von daher war es sinnvoll, die Spieler aufzufordern, online zu sein. Gran Turismo 7 wird uns zwar wieder mit einer klassischen Einzelspielerkampagne beschäftigen, doch selbst die setzt eine permanente Online-Verbindung voraus. Aus dem Kleingedruckten im jüngsten Playstation-Blog geht hervor, dass eine Internetverbindung selbst dann erforderlich ist, wenn ihr die GT-Kampagne, den Livery Editor, den Fotomodus, das GT Café oder die Werkstatt zum Tunen der Autos betretet. Es scheint im Grunde also so, als ob eine Internet in allen Segmenten des Spiels vorausgesetzt wird.

Quelle: Push Square