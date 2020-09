Online-Versteckspiel Witch It zaubert sich nach drei Jahren aus Early-Access-Hexenkessel

Nachdem Barrel Roll Games' Mehrspielerhit Witch It dreieinhalb Jahre lang im Early-Access-Hexenkessel auf kleiner Flamme vor sich hingeköchelt hat, hat das Game nun endlich einen offiziellen Starttermin erhalten. Publisher Daedalic Entertainment bestätigte am Nachmittag, dass das Spiel am 22. Oktober auf die Spielversion 1.0 aktualisiert werde. Die offizielle Pressemitteilung umreißt gleichzeitig, dass sich Spieler auf zwei neue Mehrspielerkarten, die thematisch an einen düsteren Hexenwald erinnern, einstellen dürfen. Außerdem werden weitere Herausforderungen und dekorative Anpassungsoptionen hervorgehoben.

Witch It ist eines dieser Online-Versteckspiele, in denen zwei Parteien im Wesentlichen Fangen spielen. Eine Fraktion muss sich als Gegenstände getarnt in die Umgebung einschmiegen und ihren Häschern bei Entdeckung entkommen. Laut unserem Pressepartner habe das Game mit diesem einfachen Prinzip bereits über 750.000 Spieler angezogen.