Online-Mehrspielermodus für Spelunky 2 sollte Anfang Dezember auf PC kommen

You're watching Werben

Spelunky 2 ist ein großartiges Roguelike, mit dem wir in diesem Jahr unfassbar viel Spaß hatten. Leider unterstützt der Titel auf dem PC noch keine Online-Multiplayer-Funktionen, allerdings arbeiten die beiden Entwickler Mossmouth und Blitworks bereits daran. Diese Woche haben sie auf Steam einen Beitrag veröffentlicht, in dem sie die eigenen Fortschritte dokumentieren. Aus diesem Schreiben geht hervor, dass das Zusammenspielen via Internet voraussichtlich Anfang Dezember möglich sein wird.

Das Team schildert eingehend, warum sich PC-Spieler so lange darauf gedulden mussten. Die PS4-Fassung von Spelunky 2, die zuerst gestartet wurde, hatte große Probleme in verschiedenen Bereichen und weil die Entwickler nicht an mehreren Fronten gleichzeitig arbeiten konnten, mussten sie diese Schwierigkeiten zuerst beheben. Die PC-Version werde von der zusätzlichen Entwicklungszeit jedoch ebenfalls profitieren, unter anderem weil zusätzliche Inhalte nach dem Start ausgearbeitet werden, verspricht Mossmouth.