Online-Mehrspieler von Sackboy: A Big Adventure wird im Winter nachgereicht

Laut Sumo Digital dürfen wir Sackboy: A Big Adventure leider nicht über das Internet mit anderen zusammenspielen, sobald das 3D-Jump'n'Run am 19. November hier in Europa auf der Playstation 5 startet. Einige Funktion konnte das Team nicht rechtzeitig fertigstellen, doch das Spiel wird dennoch planmäßig ausgeliefert. Die offenen Features, darunter allgemeine Optimierungen, die Möglichkeit Speicherdateien von der PS4 auf die PS5 zu übertragen und die Option generationsübergreifend zusammenzuspielen sollen im Laufe des Jahres via Patch nachgereicht werden. Somit können wir vorerst also nur auf einem geteilten Bildschirm mit anderen spielen.

Quelle: Playstation-Blog.