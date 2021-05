Online-Koop für vier Spieler in Bus Simulator 21

You're watching Werben

In einer Pressemitteilung detailliert Publisher Astragon den Mehrspielermodus von Bus Simulator 21. Bis zu vier Spieler*innen dürfen in ihren eigenen Bussen durch die Gegend cruisen, bei einem Kolleg*in die Fahrkartenkontrolle übernehmen oder gemeinsam das Verkehrsnetz ausbauen. Abgesehen vom kooperativen Fahren dürft ihr euch also auch am Ausbau der gemeinsamen Firma beteiligen, um neuen Teile der beiden Städte zu erschließen. Astragon betont bei der Gelegenheit den konsolengenerationsübergreifenden Online-Mehrspielermodus, was wahrscheinlich bedeutet, dass PS5- nur mit PS4-Spielern spielen dürfen, während Mitglieder der Xbox-Konsolenfamilie unter sich bleiben.