Online-Event zur Age-of-Empires-Reihe heute ab 18 Uhr

Am 17. März wiesen wir auf einen heutigen Online-Event hin, in dem sich alles um aktuelle Projekte der Age-of-Empires-Marke drehen wird. Neben neuem Gameplay und Infos zu Age of Empires IV sollen auch die Definitive Editions zu Teil 2 und 3 eine Rolle spielen.

Einen Live-Stream findet Ihr unter anderem auf der offiziellen Age-of-Empires-Webseite. Ein kleiner Tipp: Wenn Ihr Fans der legendären Strategie-Serie seid, solltet Ihr am frühen Abend unsere Startseite im Auge behalten.