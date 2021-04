Online-Event zu Resident Evil Village am 16. April

You're watching Werben

Vor drei Wochen kündigte Capcom für April einen neuen Resident-Evil-Stream an. Nun kennen wir den Termin und einige weitere Informationen.

Laut Capcom wird der kommende Showcase am 16. April um Mitternacht deutscher Zeit beginnen. Angekündigt wurden ein weiterer Trailer zu Resident Evil Village, Einblicke ins Gameplay und "einige Überraschungen". In der Vergangenheit wurde bereits angekündigt, dass in Zukunft eine zweite Demo zum achten Teil der Hauptserie folgen soll. Möglicherweise wird es kommende Woche soweit sein? Zumindest hat die Webseite MP1ST im Playstation Network Hinweise gefunden, die ein baldiges Erscheinen der Demo nahelegen.

Auch zum Multiplayer-Titel Resident Evil Re:Verse gibt es Neuigkeiten. Aktuell läuft eine offene Beta. Vielleicht liefert diese ja erste Hinweise darauf, ob es Capcom dieses Mal gelingt, ein interessantes Multiplayer-Spiel im legendären Horror-Universum anzusiedeln.