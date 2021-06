Online-Demo erlaubt frühen Eindruck von eFootball PES 2022

Update, 24. Juni 2021, 11:02 Uhr:

Konami hat uns gebeten in dieser Nachricht klarzustellen, dass es sich hierbei nicht um eine "repräsentative Demo des künftigen Spiels" handle, sondern um einen Online-Stresstest für die Server-Umgebung. Fall es nicht klar geworden sein sollte: Was ihr in dieser Anwendung seht und spielt, stellt nicht die Qualität des finalen Spiels dar. Alle Inhalte befinden sich derzeit noch in Entwicklung.

Aktualisierte Meldung:

Es ist noch nicht einmal 24 Stunden her, dass in Taiwan ein Online-Test für ein "neues Fußballspiel" von Konami registriert wurde. Zu unserer Überraschung sind wir heute Morgen mit einer frühen Demo des neuen eFootball PES 2022 aufgewacht, das Konami bislang noch hinter dem Arbeitstitel "New Football Game" versteckt. Mit dieser Anwendung seid ihr in der Lage, auf PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series Online-Matches des kommenden Fußballspiels zu spielen. Diese erste Testversion von PES 2022 ist noch bis zum 7. Juli, um 22:00 Uhr deutscher Zeit verfügbar.

Links zum Herunterladen

Die Xbox-Versionen verfügen über Smart Delivery, sodass es für euch egal sein kann, welche Fassung ihr auf eurem Account aktiviert. In den Einstellungen könnt ihr die Tageszeit (Nacht oder Tag), die Saison (Sommer oder Winter), die Rasenhöhe und den Zustand des Spielfelds wählen. Das sind verfügbaren Teams in dieser Online-Beta von PES 2022:



FC Barcelona

Manchester United

FC Bayern München

Juventus



Ihr müsst lediglich auf die jeweiligen digitalen Stores zugreifen und nach "New Football Game" suchen, um den "Online-Performance-Test" zu finden.

Quelle: Konami.