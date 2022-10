Onkel Fester bestätigt für Mittwoch, aber der Schauspieler ist ein Geheimnis

HQ

Wir haben sowohl Bilder als auch Trailer aus der kommenden TV-Serie Wednesday gesehen, die auf der allseits beliebten Addams Family basiert und am 23. November Premiere feiert. Aber bisher haben wir den vielleicht beliebtesten Charakter des Franchise, Onkel Fester, nicht gesehen.

Die berühmteste Inkarnation ist wahrscheinlich die aus den beiden Spielfilmen der frühen 90er Jahre (The Addams Family und Addams Family Values), in denen Fester von Christopher Lloyd gespielt wurde, aber die Figur bekam 1990 auch ein NES-Spiel namens Fester's Quest, das ziemlich populär wurde und als Klassiker gilt.

Hat die von Tim Burton produzierte Mittwochsserie Onkel Fester also einfach vergessen? Glücklicherweise ist die Antwort nein. In einem Interview mit CBR.com bestätigt Burton, dass Fester zwar "auftauchen" wird, aber den Schauspieler geheim halten möchte. Wir wissen, dass Christina Ricci (die die Figur Wednesday in den beiden oben genannten Filmen spielte) auch in der Mittwochs-TV-Serie zu sehen ist, aber es ist unklar, wen sie spielen wird, da dies auch ein Geheimnis ist. Ob sie etwas mit der Figur Onkel Fester zu tun hat, ist derzeit unbekannt, allerdings wurde spekuliert, dass es einen Zusammenhang gibt.