Oninaki entfesselt Daemonische Kampffertigkeiten im Video

Das Veröffentlichungsdatum von Oninaki am 22. August rückt immer näher und das dürfte vor allem denjenigen bewusst sein, die sich vor kurzem mit der Demoversion des Rollenspiels auseinandergesetzt haben. Weil das Game einen großen Fokus auf die Kämpfe legt, veröffentlichte Publisher Square Enix diese Woche noch einmal einen ausgiebigen Trailer zu den Daemon-Kampffertigkeiten. Sieben dieser einzigartigen Kampfstile gibt es im Actionspiel der Japaner und ihr dürft jederzeit zwischen ihnen wechseln, um eure Spielweise anzupassen. In Oninaki geht es eigentlich um die emotionale Geschichte eines Wächters, der Menschen in das Reich der Toten begleitet.

