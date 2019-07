Oninaki auf PS4 und PC ausprobieren

Update: Square Enix hat uns nachträglich mitgeteilt, dass der gleiche Demoabschnitt ab 18:00 Uhr auf Steam bereitsteht - ihr könnt Oninaki also auch auf dem PC ausprobieren. Nintendo-Switch-Spieler gehen weiterhin leer aus. Dafür gibt es einen eigenen Demo-Trailer:

You watching Werbung

Ursprüngliche Meldung: Am 22. August erscheint das neue Werk der Tokyo RPG Factory, ein Action-Rollenspiel namens Oninaki. Wir haben bereits einen guten Eindruck vom Spiel bekommen, doch wer sich lieber selbst eine Meinung bildet, kann das heute tun. Square Enix hat dem Titel kurzerhand eine Demoversion spendiert, die ihr euch auf der PS4 (und PC) anschauen könnt. Zum Spielen wird zwingend eine Playstation-Plus-Mitgliedschaft benötigt, wer die hat, darf nach einem kleinen Download von 2 GB direkt in den Story-Modus springen (oder einfach das Video am Ende dieser Meldung anschauen - ein Kollege hat sich das direkt mal angeschaut).

Euren Speicherstand dürft ihr ins finale Spiel übertragen, wir wissen allerdings nicht, wie umfangreich diese Demoversion ausfällt. Neben der Story steht noch eine spezieller Kampfmodus bereit, der weitere Einblicke in das Hack&Slash-Gameplay und die Verwendung mächtiger Daemons-Kampfkünste gewährt. Die verändern eure Fähigkeiten in den Schlachten nämlich ganz gewaltig.

Im Playstation Blog erklärt Game Director Atsushi Hashimoto, dass Verstorbene in der Welt von Oninaki wiedergeboren werden können, solange sie nicht betrauert werden. Protagonist Kagachi begleitet die ruhelosen Seelen beim Übergang in ein neues Leben, auch dieses Abenteuer wird also wieder in eine traurige Schiene schlagen. Release ist in einem Monat, mitten im Gamescom-Trubel. Oninaki erscheint auf Nintendo Switch, PC und PS4.