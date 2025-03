Onimusha: Way of the Sword wird ungefähr 20 Stunden lang sein

HQ

Eine der großen Überraschungen bei den Game Awards im Dezember war, dass Capcom Onimusha: Way of the Sword ankündigte. Abgesehen von Wiederveröffentlichungen und sehr unkonventionellen Spin-offs wie Onimusha Soul und Onimusha VR: Shadow Team sind seit der letzten Veröffentlichung der Serie tatsächlich 19 Jahre vergangen.

Wir wissen nicht, wann Way of the Sword veröffentlicht wird, außer im Jahr 2026, aber dank eines Famitsu-Interviews mit Produzent Akihito Kadowaki und Regisseur Satoru Nihei haben wir jetzt etwas mehr Informationen, einschließlich der Dauer des Abenteuers, wie ersterer erklärt (übersetzt von Bing):

"Wir wollen, dass die Lautstärke des Spiels als einzelnes Actionspiel zufriedenstellend ist. Es ist kein Spiel, in dem man den gleichen Boss viele Male besiegen muss, wie in Monster Hunter, daher wird es wahrscheinlich etwa 20 Stunden dauern, bis das Spiel abgeschlossen ist. Wir haben noch nicht genau entschieden, wie lange es dauern wird, bis das Spiel fertig ist."

Er stellt auch klar, dass das Spiel keine Open-World ist, sondern eine klare Stufenstruktur hat:

"Im Grunde genommen schreitet die Geschichte voran, während man die Stufen abschließt. Es ist keine offene Welt."

Nihei hatte während des Interviews auch ein paar Dinge zu verraten und erklärte, dass seit dem letzten Spiel so lange vergangen ist (zwei volle Jahrzehnte, wenn es 2026 Premiere feiert), dass es keine direkten Links zu den älteren Titeln gibt, was es für neue Fans einfacher macht, einzusteigen:

"Da dies das erste neue Onimusha seit etwa 20 Jahren ist, wurde das Weltsetting, einschließlich der Phantomdämonen und der Dämonenclans, von Grund auf neu interpretiert und neu organisiert. Daher gibt es im Grunde keinen Bezug zu früheren Werken. Das liegt zum Teil daran, dass wir möchten, dass diejenigen, die neu bei "Onimusha" sind, sich beim Spielen dieses Titels wohl fühlen."

Wir wissen nicht, wann wir mehr von Onimusha: Way of the Sword sehen werden, aber in der Zwischenzeit findet ihr unten den neuesten Trailer, um euer Gedächtnis ein wenig aufzufrischen.