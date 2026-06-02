Onimusha: Way of the Sword wird Ende September gestartet

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Capcom hatte bereits ein ziemlich episches Jahr 2026, denn der japanische Videospielgigant brachte Resident Evil Requiem sowohl mit guten Verkaufszahlen als auch mit guten Kritiken auf den Markt, gefolgt von Pragmata, das ein Hit war, wenn auch nicht in dem enormen Ausmaß wie das aktuelle Horrorspiel. Aber für Capcom steht 2026 noch mehr bevor, insbesondere in Bezug auf Onimusha: Way of the Sword.

Im Rahmen der State of Play-Präsentation hat Capcom bekannt gegeben, dass Onimusha: Way of the Sword Ihren Herbst noch geschäftiger und vollgepackter gestalten wird, da das Action-RPG offiziell am 25. September 2026 startet.

Doch das war nicht alles Neuigkeiten, die Capcom mitteilen musste, denn das Unternehmen gab auch bekannt, dass es Vorbestellungen für das Spiel geöffnet und sogar eine Demo des Titels veröffentlicht hat, die jetzt spielbar ist.

Also, worauf wartest du noch? Es gibt Dämonen, die getötet werden müssen!