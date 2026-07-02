Onimusha: Way of the Sword startet drei Wochen früher als erwartet

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Etwas musste nachgeben, das war eine Gewissheit. Die Veröffentlichung Onimusha: Way of the Sword, Silent Hill: Townfall, Hot Wheels: Infinite Rush und Control Resonant am selben Tag am 24. September (25. September für Onimushas Wohl) sollte für die vier Spiele nicht gut ausgehen, da die Konsumenten einfach nicht jedem Titel die Liebe geben konnten, die er verdient.

Davon abgesehen ist es zweifellos eine gewisse Erleichterung, dass Capcom dem Druck nachgibt und nun beschlossen hat, das Veröffentlichungsdatum von Onimusha: Way of the Sword zu verschieben. Aber wir sprechen hier nicht von einer Verzögerung, sondern das Veröffentlichungsdatum des Spiels wurde um drei Wochen auf den 4. September verschoben.

Während dies geschieht, hat Capcom angekündigt, dass die bereits bestätigten Early-Adopter-Boni bis zum vorherigen Veröffentlichungsdatum weiterhin verfügbar sein werden, und dies wird ebenfalls in einem Update der Demo des Spiels behoben, ohne dass zu diesem Zeitpunkt neue Inhalte hinzugefügt werden.

Außerdem bestätigt Capcom, dass Onimusha: Way of the Sword eine physische Disc bekommen wird, was angesichts der jüngsten Ereignisse positiv ist...